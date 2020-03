Neuss (dpa/lnw) - Beim Brand einer Lagerhalle in Neuss ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Mehrere Luxusautos in der Halle seien völlig zerstört worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Brandursache und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar. Der WDR berichtete von einem Sachschaden in Millionenhöhe.

Von dpa