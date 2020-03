Am Missbrauchsfall Bergisch Gladbach arbeiten noch 150 Leute

Köln (dpa/lnw) - Die Ermittlungen zum Kindesmissbrauchsfall, der in Bergisch Gladbach seinen Anfang genommen hat, beschäftigen immer noch etliche Polizisten. Wie aus einem Bericht für den Rechtsausschuss des NRW-Landtags hervorgeht, sind - mit Stand Anfang März - bis zu 150 Bedienstete an der Arbeit der «Besonderen Aufbauorganisation Berg» (BAO Berg) beteiligt. «Die Anzahl der eingesetzten Kräfte in der BAO Berg wird ständig an die aktuelle Lageentwicklung angepasst», erklärte das NRW-Innenministerium.

