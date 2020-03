VBE zu Schulen: Lernalltag begrenzt aufrecht erhalten

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Zeiten des Coronavirus geht es in den Schulen laut Bildungsverband VBE darum, «den Lernalltag begrenzt aufrecht zu erhalten». Es gebe sehr unterschiedliche Wege der Schulen, mit ihren Schülern zu kommunizieren und Unterrichtsstoff zu vermitteln. Das sagte der Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Stefan Behlau, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Viele Schulen in NRW hätten die Kinder und Jugendlichen schon vorsorglich mit Aufgaben versorgt, noch bevor die Landesregierung die Schließung von Kitas und Schulen ab Montag ankündigte.

Von dpa