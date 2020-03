Quad-Fahrer nötigt autonomen Bus zum Test zur Vollbremsung

Monheim am Rhein (dpa/lnw) - Der Fahrer eines Quads hat in Monheim einen der dort autonom fahrenden Busse zu einer Vollbremsung gezwungen - angeblich zum Test. Er habe sehen wollen, «wie der selbstfahrende Bus reagiert». Der Vorfall habe sich bereits am Freitag ereignet, teilte die Polizei mit. Der Bus sei auf einer Straße unterwegs gewesen, als plötzlich ein entgegenkommendes Quad ausgeschert und schnell auf ihn zugefahren sei. Der Bus habe daraufhin eine automatisierte Vollbremsung gemacht, ein Unfall sei knapp vermieden worden.

Von dpa