Wuppertal/Essen (dpa/lnw) - Wegen der Coronakrise haben weitere Museen vorsorglich geschlossen. Das Von der Heydt-Museum in Wuppertal erklärte am Montag, die Maßnahme solle dazu beitragen, eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus in der Stadt zu verhindern. Das Museum Folkwang in Essen gab bekannt, es schließe zunächst bis zum 19. April.

