Urlauberin vom eigenen Auto mitgeschleift

Berchtesgaden (dpa/lnw) - Eine Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen ist in Berchtesgaden in Oberbayern von ihrem eigenen Auto mitgeschleift und schwer an beiden Beinen verletzt worden. Die 50-Jährige war mit dem Wagen bei einem Ausflugslokal unterwegs, wollte wenden und blieb auf dem steilen Stück auf sandigem Grund hängen, wie die Retter des Bayerischen Roten Kreuzes am Montag berichteten.

Von dpa