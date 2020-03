«Big Brother»-Bewohner werden über Coronavirus informiert

Köln (dpa) - Die von der Nachrichtenlage abgeschotteten «Big Brother»-Bewohner werden nun doch über den Ausbruch des Coronavirus informiert. Moderator Jochen Schropp und «Big Brother»-Arzt Andreas Kaniewski sollen die Kandidaten, die ein kleines Areal in Köln bewohnen, am Dienstag (17. März) in einer Spezial-Sendung um 19 Uhr in Kenntnis setzen, wie der Sender Sat.1 am Montag mitteilte. Sie könnten dann auch Fragen stellen und bekämen aktuelle Video-Botschaften von ihren Angehörigen. Der Entschluss sei auch in Absprache mit den Kandidaten-Familien gefallen, erklärte Sat.1.

Von dpa