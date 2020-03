Vordere Bustüren bleiben vielerorts geschlossen

In Münster ist solch eine Regelung bereits seit Donnerstag in Kraft. Ab Samstag sollte die Maßnahme etwa in weiten Teilen des Ruhrgebiets in Wuppertal oder Aachen gelten, bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) und in Bonn ab Montag. «Unser Ziel ist es, den Bus- und Bahnverkehr so lange wie möglich aufrecht zu erhalten», hatte KVB-Sprecher Matthias Pesch am Freitag gesagt.