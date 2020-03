Düsseldorf gibt Profis bis Dienstag trainingsfrei

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf stellt das Training seiner Fußball-Bundesligamannschaft vorerst ein. Der Club teilte am Samstag mit: «Das Team steht heute noch einmal auf dem Trainingsplatz. Morgen und am Montag hat die Mannschaft trainingsfrei. Danach wird entschieden, wie es mit dem Trainingsbetrieb weitergeht.» Am Freitag hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) erst wenige Stunde vor dem Heimspiel der Düsseldorfer gegen den SC Paderborn den gesamten Liga-Betrieb in der Bundesliga sowie der 2. Liga vorläufig eingestellt. Fortuna-Coach Uwe Rösler nannte die Absage «die einzig richtige Entscheidung.»

Von dpa