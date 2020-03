NRW-SPD sagt Landesparteitag wegen Coronavirus ab

Zur Abstimmung im Vorstand und auch für thematische Veranstaltungen werde die Partei zunehmend auf Telefon- und Videokonferenzen zurückgreifen, erklärte Lüders. «Auch aufgrund der bevorstehenden Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen stehen wichtige Beschlussfassungen an. Um die Wahl im September nicht zu gefährden, empfehlen wir bis auf weiteres, die hierfür notwendigen Versammlungen abzuhalten» - gegebenenfalls auch in kleineren Gruppen und größeren Räumen als ursprünglich geplant.