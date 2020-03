In einem seiner inzwischen bundesweit bekannten Facebook-Videonachrichten kündigte Pusch am Freitagmittag weiter an, dass er am Wochenende den Akku aufladen wolle. Er sei «natürlich im sogenannten Standby-Modus» und bereit, im Notfall wieder zum Krisenstab zu stoßen. Puschs Rat an seine Zuschauer: Sie sollten mal ein gutes Glas Wein mit Freunden trinken - und «sprechen Sie mal über was anderes als Corona».