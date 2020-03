Laschet: Events mit weniger als 1000 Teilnehmern absagen

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat dazu aufgerufen, auch auf kleinere Veranstaltung wegen der Gefahr durch das Coronavirus zu verzichten. «Veranstaltungen auch mit weniger als 1000 Teilnehmern sollten abgesagt werden, wenn sie nicht notwendig sind», sagte Laschet am Freitag in Düsseldorf. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind in NRW bereits verboten.

Von dpa