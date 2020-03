Laschet: NRW schließt ab Montag alle Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen schließen wegen des Coronavirus ab Montag alle Schulen. Das teilte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag in Düsseldorf mit. Am Montag und Dienstag stünden aber in den Schulen Lehrer bereit, um die Betreuung sicherzustellen. «Die schlechteste Betreuungsform ist, Kinder dann zu den Großeltern zu geben», sagte Laschet. Die Eltern sollten die Übergangstage nutzen, um die Betreuung der Kinder zu organisieren.

Von dpa