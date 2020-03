Laschet: Alle sozialen Kontakte werden ruhen müssen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Nordrhein-Westfalen in Zeiten der Ausbreitung des Coronavirus auf das Ruhen aller sozialen Kontakte eingeschworen. Aber: «Mit dem Rückzug in die eigenen vier Wände darf kein Rückzug der Menschlichkeit einhergehen», sagte Laschet am Freitag in Düsseldorf. Das Land stehe vor einer riesigen Bewährungsprobe, wahrscheinlich der größten in der Landesgeschichte.

Von dpa