Trio nach Geldautomatenaufbruch festgenommen

Rösrath (dpa/lnw) - Aller Ansicht nach ist der Polizei in Rösrath (Rheinisch-Bergischer Kreis) ein Coup gegen Geldautomaten-Knacker gelungen. Weil die Alarmanlage eines Geschäftes anschlug, fuhren Polizisten mit mehreren Streifenwagen zum Tatort und konnten drei Männer festnehmen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einer hatte vor dem Laden gestanden. Die beiden anderen kamen am Donnerstagabend maskiert mit einer Geldkassette in der Hand aus dem Geschäft gerannt.

Von dpa