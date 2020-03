Hilden (dpa/lnw) - Mit zehn Metern Anlauf und einem Hechtsprung hat ein Polizist in Hilden bei Düsseldorf einen Kampfsportler und Ringer überwältigt. Der Beamte habe den 26-Jährigen als mutmaßlichen Ladendieb verfolgt, berichtete die Polizei in Mettmann am Freitag.

Von dpa