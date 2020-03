Laschet gibt Statement zur aktuellen Corona-Lage

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) informiert am Freitag (14.30 Uhr) über weitere Maßnahmen der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus. Das teilte die Staatskanzlei mit. Das Kabinett hatte am Freitagmorgen in einer Sondersitzung über Konsequenzen aus den Beschlüssen der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Vortag beraten. Die Kabinettssitzung lief nach dpa-Informationen dezentral in einer Schalte ab.

Von dpa