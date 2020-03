Dortmund (dpa/lnw) - Ein 33-Jähriger ist bei einem Streit in einer Dortmunder Wohnung getötet worden. Nach der Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus sei eine 34-Jährige am Tatort festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.

Von dpa