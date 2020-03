Bande in Haft: Überfälle auf Tankstellen und Spielhallen

Die Ermittler waren ihnen nach einem Tankstellen-Überfall im Januar in Troisdorf auf die Spur gekommen. Damals hatten zwei Täter die Tankstelle im Ortsteil Spich ausgeraubt. Spuren und Zeugenaussagen führten die Beamten schließlich zu mehreren Verdächtigen. Die fünf Männer und eine nicht verhaftete Frau sollen in wechselnder Beteiligung mehr als zehn Überfälle unter anderem in Köln, Leverkusen, Remscheid und Hennef begangen haben.