Opposition fordert mehr Einsatz gegen Kita-Personalmangel

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts des Personalmangels in den NRW-Kindertagesstätten hat die Landtags-Opposition heftige Kritik an der Landesregierung geübt. «Der Fachkräftemangel hat sich den vergangenen zwölf Monaten noch einmal verschärft», sagte der SPD-Abgeordnete Dennis Maelzer am Donnerstag im Landtag. Erstmals seit mehr als zehn Jahren sei die Zahl der Auszubildenden zurückgegangen.

Von dpa