Corona: Fernbusanbieter verkauft nur jede zweite Fahrkarte

Köln (dpa/lnw) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus verkauft das Kölner Fernbusunternehmen Pinkbus künftig nur noch jede zweite Fahrkarte. «Wir wollen damit die Fahrgäste vor Ansteckung schützen», sagte Geschäftsführer Christian Höger am Donnerstag. Jedem Fahrgast solle ein freier Platz neben sich garantiert sein. Allerdings dürften etliche Busse in diesen Tagen auch ohne diese Maßnahme nicht voll besetzt sein: Es gebe eine starke Nachfrage nach Umbuchungen oder Fahrgäste träten die Reise gar nicht erst an.

Von dpa