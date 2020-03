«Kämpfer für Bürgerrechte»: Trauer um Burkhard Hirsch

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trauer um einen unermüdlichen Kämpfer für Bürgerrechte: Über die Parteigrenzen hinweg haben Politiker den gestorbenen Linksliberalen und früheren NRW-Innenminister Burkhard Hirsch als Streiter für die individuelle Freiheit und gegen staatliche Willkür gewürdigt. «Er gehörte zu den wichtigsten Mahnern der deutschen Politik», erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Der Kampf gegen die Feinde des Rechtsstaats könne niemals mit der Einschränkung der Freiheit einhergehen. «Diese Mahnung ist heute aktueller denn je.» Der FDP-Politiker Hirsch war am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben.

FDP-Chef Christian Lindner schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: «Mit ihm verlieren wir einen großen Liberalen, Verteidiger der Bürgerrechte und einen liebenswürdigen wie loyalen Ratgeber. Auch hochbetagt kannte er die aktuelle Fachliteratur und schickte er Faxe mit klugen Gedanken. Er wird mir fehlen.»

Die ehemalige FDP-Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger nannte Hirsch «eine Ikone des liberalen Rechtsstaats, der Rechtsgeschichte geschrieben hat». Unvergessen bleibe seine erfolgreiche Verfassungsklage gegen das Luftsicherheitsgesetz, mit dem die rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) den militärischen Abschuss eines entführten Flugzeuges legitimieren wollte. Hirschs Einsatz auch gegen den Großen Lauschangriff und die Vorratsdatenspeicherung hätten die Freiheitsrechte gegen staatliche Willkür und Überwachung geschützt.

Auch die Grünen würdigten Hirsch als großen «Streiter für unseren Rechtsstaat». Er «war ein aufrechter Demokrat, dem unser Land und unsere Demokratie viel zu verdanken hat», erklärte die Bundestagsfraktionsspitze.

Der stellvertretende NRW-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) sagte, sein Parteifreund Hirsch sei «ein großartiger liberaler Charakter und ein väterlicher Ratgeber und Freund» gewesen. Bis zuletzt habe Hirsch die politische Arbeit wachsam und fachlich begleitet, etwa bei der Novellierung des Polizeigesetzes. Hirsch hatte sich 2018 für die Entschärfung des neuen NRW-Polizeigesetzes eingesetzt und mit einer Verfassungsklage gedroht.

SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty nannte Hirsch einen der «beeindruckendsten Kämpfer für Freiheitsrechte und eine absolute juristische Kapazität». Hirsch habe nicht nur die Geschichte Nordrhein-Westfalens, sondern auch der gesamten Bundesrepublik geprägt. Die NRW-Grünen erklärten, mit Hirsch verliere das Land einen «überzeugten Vorkämpfer für die Freiheit».

Der Lebensweg des am 29. Mai 1930 in Magdeburg geborenen Hirsch war eng verbunden mit NRW. In Düsseldorf begann der promovierte Jurist 1964 als Kommunalpolitiker im Stadtrat. Er zog 1972 in den Bundestag ein und wurde 1975 bis 1980 als NRW-Innenminister nach Düsseldorf gerufen. 1980 ging er zurück in den Bundestag, in seiner letzten Wahlperiode von 1994 bis 1998 war er Vizepräsident des Bundestages.

In der Zeit des RAF-Terrors wurde das NRW-Innenministerium unter Hirsch von vielen für Fahndungspannen bei der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer verantwortlich gemacht. «Das geht mir bis heute an die Nieren», sagte er noch 2016.