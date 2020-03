Auch Alario und Sinkgraven fallen aus: Bayer ohne sechs

Leverkusen (dpa) - Ohne sechs potenzielle Stammspieler ist Bayer Leverkusen am Mittwoch zum Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers (Donnerstag, 21.00 Uhr/RTL und DAZN) aufgebrochen. «Zu den bekannten Verletzten kommen noch Lucas Alario und Daley Sinkgraven», sagte Sportchef Rudi Völler kurz vor dem Abflug am Kölner Flughafen. Alario leidet an einer Schulterverletzung, Sinkgraven hat eine Halsentzündung.

Von dpa