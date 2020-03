Gemeinden in Westfalen: Veranstaltungen möglichst absagen

Bielefeld (dpa/lnw) - Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus hat die Evangelische Landeskirche von Westfalen ihren Gemeinden empfohlen, möglichst viele Veranstaltungen abzusagen. In einem Rundschreiben an die Kirchengemeinden wird empfohlen, Veranstaltungen im Zeitraum bis zur Karwoche Anfang April, «die ohne Not zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden können», zu verschieben. Wichtig sei eine genaue Abwägung von Risiken vor Ort in den Gemeinden, was für das kirchliche Leben zunächst verzichtbar sei und nachgeholt werden könne, sagte ein Sprecher. «Der sonntägliche Gottesdienst gehört zur Kernaufgabe und sollte nicht ohne Not abgesagt werden», stellte er auf Nachfrage klar.

Von dpa