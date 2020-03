Abiturprüfungen trotz Coronavirus: Notfalls nachschreiben

Das Ministerium will die Schulen über dieses Vorgehen nach eigenen Angaben noch diese Woche via E-Mail informieren. Ob das Thema auch bei der Kultusministerkonferenz am Donnerstag und Freitag in Berlin eine Rolle spiele, sei offen, sagte ein Ministeriumssprecher.

Im Kreis Heinsberg finden die Vor-Abiklausuren trotz Schulschließungen statt, wie Landrat Stephan Pusch (CDU) in seiner Videobotschaft mitteilte. Die Schüler würden dabei auf mehrere Räume verteilt, um die typische Ansteckungssituation - viele Schüler über fünf, sechs Stunden in einem Raum - zu vermeiden.