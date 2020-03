Tate Modern: Neuer Blick auf Andy Warhol

«Wir haben uns gefragt, was macht Warhol aktuell?», sagte Yilmaz Dziewior, Direktor des Museum Ludwig, der Deutschen Presse-Agentur in London vor der Eröffnung. Dabei sei offenkundig geworden, dass Warhol «als Sohn von Immigranten, als schwuler Mann und in seinem Verhältnis zur Subkultur» gerade heute große Relevanz habe. Es sei das erste Mal, dass diese Themen in einer Retrospektive in «dieser Intensität» zugespitzt würden, sagte Dziewior. Tate Modern-Chefin Frances Morris sagte, Warhols Kunst sei heute «relevanter als je». Es sei an der Zeit, die amerikanische Ikone durch eine neue Brille zu betrachten.