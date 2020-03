Feuer in Maschinenhalle in Isselburg: Hoher Schaden

Isselburg (dpa/lnw) - Eine Maschinenhalle in Isselburg (Kreis Borken) ist am Dienstagabend in Brand geraten. Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle. Der Schaden liege im hohen sechsstelligen Bereich.