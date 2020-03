Blindgänger in Düsseldorf entschärft: Bahnbrücke gesperrt

Rund 2300 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Weitere rund 2000 Menschen, die weiter weg von dem Fundort leben, sollten während der Entschärfung in ihren Wohnungen bleiben. Auch der Rhein wurde in dem Bereich zeitweise für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde nach Angaben der Stadt am Abend erfolgreich entschärft. Sie war bei Bauarbeiten entdeckt worden.