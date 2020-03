Blindgänger-Entschärfung in Düsseldorf: Bahnbrücke gesperrt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Fund einer Weltkriegsbombe in Düsseldorf sind am Dienstagabend Einschränkungen im Bahnverkehr Richtung Neuss zu erwarten. Der Evakuierungsradius im Stadtteil Hamm für die Entschärfung betreffe auch die dortige Eisenbahnbrücke über den Rhein, teilte die Stadt mit. Der Bahnhof Düsseldorf-Hamm werde ab 20 Uhr vorerst nicht angefahren und während der Entschärfung der Verkehr komplett eingestellt. Auch der Rhein sollte in dem Bereich für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Zudem waren eine Straßenbahn- und mehrere Buslinien betroffen. Sie sollten umgeleitet werden.