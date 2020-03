Ex-Werder-Star Micoud kritisiert PSG und Trainer Tuchel

Paris (dpa) - Der frühere Bundesliga-Star Johan Micoud hat vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Borussia Dortmund den französischen Serienmeister Paris Saint-Germain und auch dessen deutschen Trainer Thomas Tuchel kritisiert. «Paris Saint-Germain hat keine Seele, und das unterscheidet das Team von den anderen Spitzenteams in Europa», sagte der 46-jährige Franzose in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Mittwoch). «Paris fehlt es an Kultur, an Mentalität und an Intensität. Das Hinspiel gegen Dortmund war nur ein Beispiel dafür.»

Von dpa