Männer-Leiche in versunkenem Auto im Biggesee gefunden

Olpe (dpa/lnw) - Beamte haben am Dienstag eine Leiche in einem versunkenen Auto im Biggesee im Kreis Olpe gefunden. Einsatzkräfte aus Wuppertal bargen den Wagen mit dem toten Mann, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Identität des Leichnams solle noch ermittelt werden, hieß es. Eine Mordkommission habe unter Führung der Staatsanwaltschaft Siegen die Ermittlungen übernommen. Weshalb der Mann mit dem Auto in den See geriet, sei unklar. Am Mittwoch solle eine Obduktion die Todesursache klären.

Von dpa