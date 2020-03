Zweitliga-Derby zwischen Bielefeld und Osnabrück ohne Fans

Bielefeld (dpa/lnw) - Das Heimspiel von Arminia Bielefeld am Freitag (18.30 Uhr) gegen den VfL Osnabrück findet ohne Zuschauer statt. Wie der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, reagierten der Club und die Stadt Bielefeld damit auf den Erlass der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, wonach wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern zulässig sind. Deshalb werden auch die Bundesliga-Spiele am Mittwoch in Mönchengladbach und am Samstag in Dortmund vor leeren Rängen ausgetragen.

Von dpa