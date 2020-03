Schalke 04 trainiert wegen Coronavirus ohne Zuschauer

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Maßnahmen zur gesundheitlichen Risikominimierung getroffen. Am Dienstag teilte der Verein mit, dass alle Trainingseinheiten bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollen. Das gelte sowohl für die Profimannschaft als auch für alle anderen Teams des Vereins. Diese Maßnahme betrifft auch das Abschlusstraining vor dem Revierderby am Samstag bei Borussia Dortmund, zu dem in der Vergangenheit traditionell viele Zuschauer erschienen sind.

Von dpa