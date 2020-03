Zahl der weiblichen Azubis sinkt auf historisches Tief

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der weiblichen Auszubildenden ist in Nordrhein-Westfalen auf einen historischen Tiefstand gesunken. Nach einer am Dienstag vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Studie befanden sich 2018 nur noch knapp 107 000 Frauen in einem dualen Ausbildungsverhältnis, 2 Prozent weniger als im Jahr zuvor. So wenig weibliche Azubis habe es seit Beginn der Berufsbildungsstatistik im Jahr 1976 noch nicht gegeben, berichtete das Landesamt. Die Zahl der männlichen Auszubildenden stieg dagegen 2018 um 2,1 Prozent auf gut 192 000.

Von dpa