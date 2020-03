«Bechtold»: Museum Küppersmühle zeigt abstrakte Malerei

Duisburg (dpa/lnw) - Unter dem Titel «Bechtold» präsentiert das Museum Küppersmühle in Duisburg von diesem Mittwoch an eine Werkschau des auf Ibiza lebenden Künstlers Erwin Bechtold (94). Die Ausstellung zeigt Gemälde und Papierarbeiten aus sieben Jahrzehnten. Der in Köln geborene Künstler gehört nach Angaben des Museums zu den wichtigsten Vertretern der abstrakten Nachkriegskunst in Deutschland und Spanien. Er stehe noch immer fast täglich im Atelier. Bechtold lebt seit 1958 auf Ibiza. Die Retrospektive ist bis zum 24. Mai zu sehen.

