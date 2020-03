Tödlich verletzt: Fußgängerin von Transporter erfasst

Paderborn (dpa/lnw) - Eine 69-jährige Fußgängerin ist in Paderborn von einem Transporter erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau hatte am Dienstagmorgen eine Straße überquert, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde sie frontal von einem Transporter angefahren. Die 69-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der 48-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Unfallursache soll noch ermittelt werden.

Von dpa