Gesundheitsministerium: Erlass zu Großveranstaltungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung will angesichts der zunehmenden Coronavirus-Infektionen an diesem Dienstag einen Erlass zum Umgang mit Großveranstaltungen herausgeben. Die Details sollen am Nachmittag von Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) in Düsseldorf vorgestellt werden, wie ein Sprecher Laumanns sagte.

Von dpa