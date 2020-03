Telekom: Hauptversammlung soll «Stand jetzt» stattfinden

Bonn (dpa) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus stellt die Deutsche Telekom ihre bevorstehende Hauptversammlung am 26. März auf den Prüfstand. «Stand jetzt wird die Hauptversammlung wie geplant stattfinden», hieß es am Montag von einem Telekom-Sprecher. «Das kann morgen aber schon wieder anders sein.» An der jährlichen Versammlung nehmen üblicherweise zwischen 2000 und 3000 Aktionäre teil. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Sonntag empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern generell abzusagen.

Von dpa