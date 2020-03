Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Wochenende empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern wegen der schnellen Ausbreitung des neuen Coronavirus vorerst abzusagen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte in der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin»: «Großveranstaltungen haben natürlich die Neigung, dass da viel übertragen wird. Deshalb werden wir diesen Rat jetzt auch in den Ländern, bei uns in Nordrhein-Westfalen und anderswo, umzusetzen.»

Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte in der ARD-Sendung «Anne Will» erklärt, NRW werde die Empfehlung des Bundesgesundheitsministers umsetzen. Es werde gerade «im Dialog mit allen Beteiligten» geprüft, wie das in angemessener Weise und effektiv gelinge, erläuterte der Sprecher Laumanns. Einen Erlass gebe es derzeit noch nicht.