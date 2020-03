Zu wenig Schnee: Snowboard-Weltcup in Winterberg fällt aus

Berlin (dpa) - Der Parallelslalom-Weltcup der Snowboarder in Winterberg ist wegen Schneemangels abgesagt worden. Im Hochsauerland standen an diesem Wochenende ein Parallel-Slalom und ein Team-Event auf dem Programm. «Aufgrund der anhaltend milden Bedingungen in den vergangenen Tagen hat sich die Schneelage auf ein unzureichendes Niveau verschlechtert», hieß es von Seiten des Weltverbandes Fis, der wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bereits den für Dienstag vorgesehen Parallelslalom-Weltcup im italienischen Livigno abgesagt hatte.