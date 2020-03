Bisher Keine Coronavirus-Infektionen in NRW-Gefängnissen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Gefängnisse in Nordrhein-Westfalen sind bislang vom Coronavirus verschont geblieben. «Derzeit ist kein Fall eines am Coronavirus erkrankten Gefangenen bekannt», heißt es in einem Bericht des NRW-Justizministeriums an den Rechtsausschuss des Landtags. «Ebenfalls ist bislang kein begründeter Verdachtsfall im Sinne der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts bekannt geworden.»

Von dpa