Medien: BVB-Partie in Paris wohl ohne Zuschauer

Paris (dpa) - Borussia Dortmunds Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) bei Paris Saint-Germain wird französischen Medien zufolge wohl ohne Zuschauer stattfinden. Die Sportzeitung «L'Équipe» berichtete, dass der Anpfiff unter normalen Bedingungen aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus «immer hypothetischer» werde. Das Blatt spekuliert, dass am Montag eine Entscheidung verkündet werde. Eine Verschiebung der Partie scheint wegen des engen Spielplans jedoch ausgeschlossen.