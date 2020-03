Remis im Kellerduell: Mainz nur 1:1 gegen Düsseldorf

Mainz (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat sich für einen überlegen Auftritt beim FSV Mainz 05 nicht belohnt und schwebt nach dem 1:1 (0:0) im Kellerduell der Fußball-Bundesliga weiter in großer Abstiegsgefahr. Vor 21 409 Zuschauern brachte Levin Öztunali die Hausherren am Sonntag in der 62. Minute in Führung, die Kenan Karaman (85.) ausglich. Düsseldorf liegt auf dem Relegationsplatz damit weiter vier Punkte hinter den Mainzern auf Rang 15.

Von dpa