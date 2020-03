Favre rechnet mit Haaland-Einsatz gegen Paris

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre rechnet fest mit einem Einsatz von Torjäger Erling Haaland am Mittwoch in der Champions League bei Paris Saint-Germain. Der norwegische Stürmer war beim 2:1 (1:0) am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Mönchengladbach in der Schlussphase mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt worden. «Bis Mittwoch wird das klar gehen», sagte Favre. Demnach sei der 19-Jährige lediglich müde gewesen.

Von dpa