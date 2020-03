Zakaria wird untersucht: Einsatz gegen Köln unwahrscheinlich

Mönchengladbach (dpa) - Borussias Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Denis Zakaria wird nach seinem heftigen Zusammenprall mit dem eigenen Torhüter weiterhin untersucht. Einen Einsatz im Bundesliga-Nachholspiel gegen den 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) schloss Trainer Marco Rose nach dem 1:2 (0:1) gegen Borussia Dortmund am Samstagabend mehr oder weniger aus. «Er wird sicher einige Tage ausfallen», sagte Rose, der insgesamt aber von keiner schlimmen Verletzung ausgeht: «Es scheint nicht so dramatisch zu sein.»

Von dpa