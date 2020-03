BVB in Top-Spiel ohne Sancho: Gladbach ohne Thuram

Mönchengladbach (dpa) - Bei seiner Rückkehr in den Borussia-Park steht Thorgan Hazard in der Startelf von Borussia Dortmund. Dafür sitzt BVB-Top-Torjäger Jadon Sancho Samstagabend im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach zunächst überraschend nur auf der Bank. Dortmunds Trainer Lucien Favre vertraut dafür im Angriff auf den belgischen Nationalspieler Hazard. Der 26-Jährige war vor der Saison für rund 25 Millionen Euro von Gladbach zum BVB gewechselt. Für den Angreifer ist es das erste Spiel an alter Wirkungsstätte.