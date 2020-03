Trickbetrügerinnen täuschen Corona-Infizierung vor

Düren (dpa/lnw) - Der neuartige Coronavirus wird jetzt schon zur Masche für Kriminelle: Wie die Polizei in Düren am Freitag berichtete, behaupteten zwei Frauen an der Haustür einer 68-Jährigen, sie hätte sich infiziert. Daher müssten sie jetzt in die Wohnung, um «weitere Untersuchungen» durchzuführen. Die Bewohnerin ließ sich nicht drauf ein und rief die Polizei. Die Täterinnen entkamen.

Von dpa