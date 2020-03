Ungewöhnlicher Brillendiebstahl in der Blindestraße

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Es passierte in der Blindestraße und auch die Angestellte eines Optikergeschäfts verlor kurzfristig den Durchblick: Am Donnerstagabend verteilten sich laut Polizei zunächst zehn Personen in dem Laden. Als die Angestellte (29) merkte, dass sie offenbar mehrere Brillen eingesteckt hatten, «entfernten sich einige aus der Gruppe fluchtartig aus dem Geschäft.» Laut Polizei wurde es dann kurios: der Rest der Gruppe verfolgte die Flüchtigen - und stellte sie. Danach brachten sie vier von fünf verschwundenen Brillen zurück. «Lediglich ein hochwertiges Brillengestell blieb verschwunden», so die Polizei. Sie konnte von drei Verdächtigen noch die Personalien feststellen: Sie waren alle minderjährig.

Von dpa