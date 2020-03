Rund 5000 NRW-Polizisten mit genehmigter Nebentätigkeit

Wie das Innenministerium in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD im Landtag betonte, seien die Zahlen nur «grobe Richtwerte». So führten die 50 Polizeibehörden des Landes verschiedene Statistiken und es könne auch zu Doppelzählungen gekommen sein. Nicht genehmigte Tätigkeiten seien nur 148 Mal in zehn Jahren auffällig geworden.

Eine Nebentätigkeit darf laut Ministerium pro Woche nur gut 8 Stunden einnehmen - ein Fünftel der regulären Arbeitszeit. Die konkreten Jobs würden statistisch nicht erfasst, es sei aber ein «breites Spektrum» genehmigt worden. «Häufig hat die Nebentätigkeit einen dienstlichen Bezug, so bei Gutachtern/Sachverständigen, Dolmetschern, Rollenspielern und Referenten/Dozenten in Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen der Polizei», hieß es in dem Bericht des Innenministeriums. Vielfach ginge es aber auch um ehrenamtliche Nebentätigkeiten wie Trainer einer Jugendmannschaft.