Paderborn (dpa) - Der 1. FC Köln kann mit einem Sieg zum Auftakt des 25. Spieltags der Fußball-Bundesliga am Freitag beim SC Paderborn (20.00 Uhr/DAZN) vorübergehend auf vier Punkte an einen Europa-League-Platz heranrücken. Nach sieben Siegen aus den vergangenen neun Spielen haben sich die Rheinländer zuletzt mit Wucht aus dem Tabellenkeller gearbeitet. Derweil steht Mitaufsteiger Paderborn am Freitag unter großem Druck. Auf den rettenden 15. Platz beträgt der Rückstand schon neun Punkte, auf den Relegationsrang bereits fünf. Den Kölnern droht allerdings auch ein negativer Bundesliga-Rekord: Die letzten sieben Spiele an einem Freitagabend verlor der FC alle. Acht in Folge musste noch kein Team hinnehmen.